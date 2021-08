Jansen denkt terug aan gesprekken met Alex Ferguson voor eerste competitiewedstrijd

AZ-trainer Pascal Jansen moest deze voorbereiding weleens denken aan de gesprekken die hij had met Alex Ferguson. De legendarische trainer van Manchester United wees Jansen op het belang van doorselecteren in een selectie toen de huidige AZ-trainer voor een stage een keer op bezoek was in Manchester.

Door Nik Kok



,,Dat heeft hij natuurlijk goed gedaan bij United door spelers als David Beckham, Ruud van Nistelrooy en Jaap Stam op het juiste moment te vervangen.” In de huidige voorbereiding zag Jansen met Marco Bizot, Calvin Stengs, Myron Boadu en ook Jonas Svensson al liefst vier basisspelers vertrekken.

Een gemis maar ook een kans, vindt Jansen. ,,Dit wordt mijn vierde seizoen hier (Jansen was eerst assistent, red.) en de eerste seizoenen hebben we gewerkt met een vaste kern. Die speelde allemaal veel wedstrijden. Ik moet nu op veel posities moeilijke keuzes maken. Dat is niet erg. Dat is zelfs leuk. En nu, bijvoorbeeld, spelers als Calvin Stengs en Myron Boadu er niet meer zijn, is het niet alleen wat stiller geworden in de kleedkamer. Er is ook een andere hiërarchie. Onze keeper Marco Bizot was ook een baas. Hij speelde alle wedstrijden. Die leegtes worden nu opgevuld door anderen.”

Een leegte die wordt opgevuld is de rechtsbackpositie. De laatste aanwinst Aslak Fonn Witry start morgen tegen RKC in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen nog niet in de basis. Jansen is wel heel blij met de Noor. ,,Het is een prettige jongen die het voordeel heeft dat hij uit een competitie komt die al bezig was. Het is een type Jonas Svensson, een aanvallend ingestelde back. Hij scoorde veel bij Djurgardens want hij nam de strafschoppen en vrije trappen.”

Volledig scherm Teun Koopmeiners speelt nog voor AZ, dat had trainer Jansen niet direct verwacht. © ANP

Koopmeiners en Wijndal

Anders dan gedacht kan Jansen nog steeds een beroep doen op Teun Koopmeiners en Owen Wijndal. Van beide spelers werd verwacht dat ze al een transfer zouden maken. Wijndal miste de hele voorbereiding vanwege een blessure en is er tegen RKC sowieso niet bij. ,,Hij heeft een overbelastingblessure en dat is heel vervelend voor hem. Ik denk niet van: het is mooi dat ik hem dan misschien wel binnenboord kan houden. De transferwindow duurt nog even. Er kan altijd nog wat gebeuren.”

Jansen zelf hoopt zo snel mogelijk een nieuwe keeper te verwelkomen. AZ start het seizoen morgen met Hobie Verhulst op doel terwijl het nog hoopt op de Deense doelman Peter Vindahl-Jensen.