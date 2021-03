Jansen kijkt uit naar duel met PSV: ‘Heerlijk toch, zo'n directe strijd om de tweede plaats?’

Pascal Jansen wil zondag weer iets teweeg brengen met zijn AZ tegen PSV. De wedstrijd is een rechtstreeks duel om de felbegeerde tweede plaats, die recht geeft op de voorronde van de Champions League. Juist PSV is voor AZ de laatste seizoenen een hele fijne sparringpartner gebleken.

,,Ik kan me nog de 1-0 overwinning herinneren toen ik net als assistent-trainer van AZ aan de slag was gegaan hier. Dat was voor ons in een periode dat we zelden van topclubs wonnen. En toen we ze het seizoen erna in Eindhoven versloegen, was dat voor PSV de eerste thuisnederlaag in tijden.”



Op 13 januari won AZ de wedstrijd in Eindhoven nog met 1-3 door goals van Teun Koopmeiners (2x) en Calvin Stengs, maar Jansen weet dat PSV toen niet op volle oorlogssterkte was. ,,Zij misten toen Cody Gakpo, Mario Götze en Noni Madueke. Die jongens zijn er nu wel bij en daardoor kan hun voorhoede er ineens heel anders uitzien.”

Zowel AZ als PSV zal de nodige druk voelen zondagmiddag (14.30 uur) in Alkmaar. ,,Dat is toch geweldig? Een rechtstreeks duel om die tweede plaats. Daar kijken we allemaal naar uit. De vorm van een dag zal zondag een thema zijn.”

Het wordt volgens Jansen sowieso een duel tussen twee sterke selecties, want AZ kan weer beschikken over de belangrijke kracht Fredrik Midtsjø die in de laatste wedstrijden tegen Vitesse en FC Twente verstek moest laten gaan met een blessure. ,,Het is heel belangrijk voor ons dat hij weer meedoet. Juist in de topwedstrijden heeft hij zich de laatste jaren ontwikkeld door in die duels telkens belangrijk te zijn.”

Er was ook minder goed nieuws uit de ziekenboeg van de club, want het wordt een race tegen de klok om Pantelis Hatzidiakos dit seizoen nog fit te krijgen. De centrale verdediger uit Griekenland blijkt toch meer last te hebben van de drieste en onnodige tackle van Feyenoorder Steven Berghuis in het duel in Alkmaar van drie weken geleden. ,,Gelukkig hebben we de beschikking over vier prima centrale verdedigers bij AZ”, zegt Jansen die Timo Letschert zal aanwijzen als de vervanger. ,,Pantelis heeft de knop omgezet en werkt nu keihard aan zijn herstel.”

Ook keeper Marco Bizot moest vrijdag even de knop omzetten. De doelman behoorde nog tot de voorselectie van Oranje, maar is voor het eerst sinds tijden afgevallen voor de uiteindelijke selectie van bondscoach Frank de Boer die tegen Turkije, Letland en Gibraltar speelt. De Boer koos voor Ajax-doelman Maarten Stekelenburg. ,,Daar was hij niet echt blij mee”, zegt Jansen. ,,Maar Marco weet dat de bondscoach keuzes moet maken. Hij heeft het komende weekeinde om zijn ongelijk te bewijzen. Marco is introvert, hij houdt veel bij zichzelf maar hij is ook iemand die snel relativeert. Het glas is bij hem altijd halfvol.”

Volledig scherm Pascal Jansen met spits Myron Boadu na zijn hattrick tegen Feyenoord. © ANP

Volledig scherm AZ-trainer Pascal Jansen. © ANP