Jansen over AZ-opponent Vitesse: ‘Een goed team met een wat mindere reeks’

Het is nog de vraag of AZ in de wedstrijd tegen Vitesse van zondag kan beschikken over Fredrik Midtsjø. De Noorse middenvelder moest woensdag de training staken met hamstringklachten. ,,Het is nog even de vraag of hij het gaat halen”, aldus trainer Pascal Jansen tijdens het persmoment vanmiddag.

Het gemis van Fredrik Midtsjø zou een aderlating zijn. De Noor is een van de drijvende krachten achter het recente succes van AZ waardoor de club inmiddels vast op de derde plek staat. ,,Midtsjø is voor ons een heel belangrijke speler die zich heel goed heeft doorontwikkeld in de tijd dat hij bij ons zit. Hij is heel allround, hij kan eigenlijk alles.”



De wedstrijd van zondag in Arnhem is voor AZ een belangrijke, Vitesse staat slechts een plaats lager met vier punten minder. ,,Vitesse heeft een goed team”, zegt Jansen, die liefst negen jaar voor die club heeft gewerkt in de jeugdopleiding. ,,Ze hebben een goed team met nu een wat mindere reeks. Dat maakt ze niet minder. Die fases moet je doorstaan als team. Ze hebben al laten zie dat ze een hoog niveau kunnen halen. Het systeem dat Vitesse speelt vraagt vaak een aanpassing zoals we dat in de gewonnen thuiswedstrijd ook hebben gedaan. Dat zal zondag niet anders zijn.”

Het is volgens Jansen zaak om Vitesse-vedette Oussama Tannane goed in de gaten te houden. ,,Daarin moeten we een goede balans vinden. Het is zaak om de hele tijd precies te weten waar hij op het veld is.”

Ondanks de blessure van Midtsjø toont AZ zich het hele seizoen al fit. ,,Dat heeft te maken met de cultuur van de club. We trainen hard en secuur en zijn in alle facetten optimaal getraind. Al kun je nooit uitsluiten dat iemand iets op kan lopen. We moeten hard blijven werken om in de schwung te blijven van de laatste weken. Net zo hard als tijdens de periode dat we wel punten verspeelden. We hebben een goede maand achter de rug maar dat geeft nog geen enkele garantie.”

Volledig scherm Fredrik Midtsjø afgelopen zondag in actie bij de 4-2 zege op Feyenoord. © ANP