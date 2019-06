Jasper Cillessen is beter dan de keeper van Achilles ’29

Een zondebok zoeken is een natuurlijke reflex. Memphis heeft het al snel gedaan bij mij. Ook zondagavond na de verloren finale tegen de Portugezen stond ik meteen klaar met een priemende vinger. Die wees naar een tweet van journalist en communicatiewetenschapper Bart Frouws. ‘In de 185 interlands van Oranje die Opta heeft geanalyseerd (...) leed niemand zoveel balverlies als Memphis Depay vandaag tegen Portugal (33 keer)’.

Laatst zag ik een erg moeizaam optreden van Memphis bij Pauw. Ik begon ervan te zweten, zo ongemakkelijk was het. Gelukkig was Jeroen lief en de schrijver van Memphis’ biografie hielp de spits een handje. Hoe slecht Memphis ook speelde tegen Engeland en Portugal, hem kielhalen is onzinnig. Betere spitsen hebben we niet, en de volgende keer maakt hij wel het verschil.

Ik was geneigd de loftrompet te steken over de Portugezen. Wat kunnen die lui fantastisch verdedigen. Wat ooit de Italianen tot in de puntjes beheersten, tegenhouden, dat...

In de 60ste minuut maakte Portugal 1-0. Het schot was houdbaar. Er kwam snel een appje van een vriend. Waar ook een keeper mistast, in de fout gaat of blundert citeert hij Eric Meijers, die in een documentaire over Achilles ’29 ontploft: ‘Wat een kutkeeper. Wat hebben wij toch een kutkeeper zeg. Gvd, wat hebben wij een kutkeeper’. Die uitspraak is een running gag geworden.

Wij kunnen keepers ook bewonderen. Die middag nog. De doelvrouwen die tegenover elkaar stonden, Schneider van Jamaica en Bárbara van Brazilië, waren waanzinnig goed. ‘Beter dan Cillessen’, appte de vriend. ‘Niet de mannen met de vrouwen vergelijken’, appte ik terug.

Ik probeerde het positief te bekijken. We mochten Jasper Cillessen best bedanken. Door zijn keepersfout bespaarde hij ons drie kwartier ellende. Want zo was het gegaan: 0-0 na 90 minuten, 0-0 na 120 minuten en omdat bondscoach Ronald Koeman Cillessen had toegezegd dat-ie bij strafschoppen gewoon mocht blijven staan, had Oranje toch verloren. Want Cillessen stopte in zijn loopbaan slechts 4 penalty’s, er gingen er 26 in.

Ronald Koeman doet het als bondscoach erg goed, maar het is onbegrijpelijk dat hij na 120 minuten geen beroep zou hebben gedaan op een van de reservedoelmannen. Marco Bizot stopte er 13 (er gingen er 35 in). Kenneth Vermeer loopt bijna 1 op 2: 13 pingels gestopt, slechts 17 keer vissen.

Quote Daar stond hij, de reserve­doel­man van Barcelona. Een sporter zonder uitstra­ling, de tegenpool van Virgil van Dijk De analytici Van der Vaart, Van Hooijdonk, ­Ronald de Boer en Hans Kraay junior waren hard. Ik was het helemaal met de mannen eens, maar ik wilde lief zijn voor Jasper Cillessen, die ook een ­vader en een moeder heeft.



Toen kwam hij in beeld. Daar stond hij, de reservedoelman van Barcelona. Een sporter zonder uitstraling, de tegenpool van Virgil van Dijk. Hij had verloren, en het was mede zijn schuld. Ging het slappe linkerhandje in eigen boezem? Nou, hij had wat berichten uit Nederland gehad. Die gingen over hem. Over die strafschop van Rashford tegen de Engelsen, en over vanavond. ‘Daar zijn we in Nederland altijd heel makkelijk in’. Hij werd ‘er een beetje moe van’.