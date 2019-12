Jasper Cillessen is zielsgelukkig in Valencia: ‘Langzamerhand valt alles op zijn plek’

In het oosten glinstert het azuurblauw van de Middellandse Zee. Met jachten en vissersboten. Naar het westen verschijnen de bergkammen. Met wijngaarden, kerken, kloosters en zelfs paleizen. En in het centrum glanst de sinaasappelstad. Valencia. Geboorte- plaats van de paella. Pleisterplek van architectuur, plaza's en plezier.



Jasper Cillessen is er thuis. Nog maar een half jaar woont hij nu aan de Costa del Azahar, maar de doelman van Oranje, 30 jaar, geniet intens. Valencia staat voor een nieuwe impuls in zijn carrière. Cillessen speelt weer. Hij duikt weer naar een bal in volle stadions. En hij kijkt uit naar het EK. ,,Langzamerhand valt alles op zijn plek", vertelt de keeper ontspannen.



,,Drie wedstrijden per week was wel wennen. Dat is een forse, fysieke belasting. Ik moet elke dag top zijn. En ik ben niet snel tevreden. Maar ik mag tot dusver zeker niet klagen. Alleen al het weer brengt elke dag een lach op mijn gezicht."