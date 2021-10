Jeremie Frimpong, de speler van Jong Oranje die geen Nederlands spreekt: ‘Dit is mijn land’

Door Johan Inan



In de patio van het spelershotel van Jong Oranje in de Zeister bossen discussiëren Frimpong en Ian Maatsen over het resultaat in hun laatste onderlinge ontmoeting als jeugdspelers van respectievelijk Manchester City en Chelsea. De rechtsback probeert in het Engels door te dringen bij de linksback. Engels? Ja, Frimpong is de enige speler van Jong Oranje die de Nederlandse taal niet machtig is. De voetbaltermen heeft hij redelijk onder de knie. De rest zal, met hulp van zijn oudste zus Nana, snel genoeg volgen, verwacht hij.