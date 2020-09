Jeroen Zoet verruilt PSV voor nieuwkomer in Serie A

De afgelopen dagen was de goalie in Italië om te onderhandelen over zijn contract. Dat heeft geleid tot een overeenkomst en een stap naar de Serie A.

Zoet is veertien jaar aan PSV verbonden geweest. Als 15-jarige jongen kwam hij in 2006 naar de jeugdopleiding van PSV en gestaag klom hij op in de keepersrangen bij PSV. Na een verhuurperiode bij RKC tussen 2011 en 2013 was hij klaar voor een hoofdrol bij het eerste elftal. Zoet was tussen 2013 en 2019 onbetwist eerste goalie bij PSV. Vorig jaar raakte hij zijn plek kwijt aan Lars Unnerstall en nu was er door de komst van Yvon Mvogo geen perspectief op speeltijd.