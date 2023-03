Jetro Willems keert terug op Nederlandse velden: ‘Ik was toe aan een bepaalde pauze’

Update Proflicen­tie Vitesse in gevaar; club verliest kort geding en mag na 30 september GelreDome niet meer in

Vitesse dreigt komend seizoen dakloos te worden. De rechter stelt de eredivisionist in het ongelijk in een kort geding over het gebruik van stadion GelreDome. Het huurcontract loopt in september af. De proflicentie van de club is nu in gevaar.