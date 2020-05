Jeugdspelers krijgen bij AZ meeste kans op speeltijd in eredivisie

KNVB komt binnen drie weken met plan voor hervatting betaald voetbal

18:13 Voetbalbond KNVB komt binnen een week of twee, drie met een eerste plan om de duels in de eredivisie en eerste divisie te hervatten. De bond en het kabinet gaan dan samen kijken of dat haalbaar is, zegt sportminister Martin van Rijn. De KNVB stelt zich nu volgens hem ‘realistisch’ op.