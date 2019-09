Jill Roord, niet meer die eeuwige nummer 12 van Oranje

Door Daniël Dwarswaard



In haar nieuwe appartement in St Albans, een stadje ten noorden van Londen, begint Jill Roord steeds beter haar draai te vinden. Ze woont er pas een week of vier, maar het begint langzaamaan een vertrouwd plekje te worden. In haar vrije tijd was ze daar vooral ‘lekker met mezelf en met Netflix’. Want de afgelopen maanden waren met een WK, een vakantie en een transfer van Bayern München naar Arsenal tamelijk hectisch.