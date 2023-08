LIVE Johan Cruijff Schaal | Aftellen naar aftrap in de Kuip, Bosz geeft talent Babadi kans in de basis

Opstelling PSV

De bij het grote publiek nog onbekende Isaac Babadi (18) speelde al veel in de voorbereiding, maar krijgt nu ook de kans in de volle Kuip. De op 6 april 2005 in Nijmegen geboren aanvallende middenvelder maakte in 2018 de overstap van NEC naar PSV. Vorig seizoen speelde hij al 34 wedstrijden voor Jong PSV in de KKD, waarin hij goed was voor vijf goals en vier assists.