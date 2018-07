Johan Cruijff Schaal: SVV was de eerste, PSV is recordhouder

HistorieDe Johan Cruijff Schaal is de eerste prijs die er in het nieuwe seizoen te winnen is. Zaterdagavond (18.00 uur) is het zover. AD telt af naar de ontmoeting tussen kampioen PSV en bekerwinnaar Feyenoord in Eindhoven. Vandaag: de historie.

De eerste

In Nederland kent de Super Cup geen lange geschiedenis. 69 jaar geleden was de wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar ook zeker geen blijvertje. SVV werd in 1949 landskampioen en de Schiedammers wonnen enkele maanden later in De Goffert met 2-0 van bekerwinnaar Quick Nijmegen ook de strijd om de Super Cup. De bond zag er blijkbaar geen heil in, want pas in 1991 keerde de krachtmeting tussen de kampioen en de bekerwinnaar terug op de voetbalagenda. Bekerwinnaar Feyenoord won toen in De Kuip met 1-0 van landskampioen PSV dankzij een vroege treffer van de Roemeense aanvaller Marian Damaschin.

Volledig scherm De trotse matchwinner Marian Damaschin torst in 1991 de Super Cup. Feyenoord-ploeggenoot Sjaak Troost (links) steekt zijn duim omhoog voor de Roemeen. © John de Pater

De naam

Begin jaren 90 werd de wedstrijd nog vernoemd naar de sponsor: de PTT Telecom Cup. Dat duurde slechts drie jaar. Feyenoord (als eerste), PSV en Ajax wonnen een keer, voordat het weer de Super Cup werd. In 1996 verbond de KNVB de naam van de beste voetballer van Nederland aan de prijs: Johan Cruijff. Het decor werd toen ook direct vastgesteld, de Arena zou voortaan de plaats van handeling zijn.

Volledig scherm PSV-aanvoerder Arthur Numan neemt de Johan Cruijff Schaal in ontvangst uit handen van de naamgever. PSV wint in 1996 met 3-0 van Ajax. © ANP

De meeste

PSV heeft de strijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar het vaakst gewonnen: elf keer. Ajax won acht keer en Feyenoord drie keer. FC Twente nam in 2010 en 2011 de schaal in ontvangst. Daarnaast waren ook FC Utrecht (2004), AZ (2009) en PEC Zwolle (2014) een keer de beste in de Amsterdam Arena.

Volledig scherm PEC Zwolle is in 2014 de verrassende winnaar van de Johan Cruijff Schaal. Aanvoerder Bram van Polen toont de trofee na de 1-0 overwinning op Ajax in de Arena. © ANP

De dubbel

Drie keer kwam het voor dat de bekerwinnaar ook de landstitel veroverde. Ajax (1998 en 2002) en PSV (2005) pakten de dubbel en namen het later dat jaar op tegen de nummer twee uit de eredivisie. In 1998 profiteerde PSV van die buitenkans; het begon het seizoen met een 2-0 zege op Ajax na doelpunten van Dmitri Khokhlov en Arnold Bruggink. In 2002 won Ajax ook de Johan Cruijff Schaal. Dat lukte PSV in 2005 niet. Ajax maakte met goals van Nourdin Boukhari en Ryan Babel de treffer van Wilfred Bouma ongedaan: 1-2.

Volledig scherm Ajax is in 1998 de kampioen én bekerwinnaar, maar PSV wint dat jaar als nummer 2 van de eredivisie de Johan Cruijff Schaal. Hier staat Ruud van Nistelrooy na de 2-0 zege met de prijs in handen. © Pim Ras

De laatste

Niet in Amsterdam, maar in Rotterdam versloeg kampioen Feyenoord vorig jaar na strafschoppen Vitesse. Sinds 2017 is de kampioen automatisch de gastheer. Om die reden is zaterdag om 18.00 uur de aftrap in Eindhoven. Komt de beslissing daar net als vorig jaar in de Kuip vanaf de stip, wordt er sowieso geschiedenis geschreven. De KNVB gaat experimenteren met de ABBA-procedure in de strafschoppenserie. Team A begint met een penalty, vervolgens is team B twee keer aan de beurt, vervolgens weer team A twee keer, enzovoort.