John de Jong sluit vertrek bij PSV niet uit: ‘Het gaat om de club’

Een groep fans schreeuwde zondag in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) om het vertrek van De Jong en probeerde na afloop het stadion te bestormen. ,,Dit is in twintig jaar tijd bij PSV het ergste wat ik ooit in dit stadion heb meegemaakt”, vertelde De Jong. ,,Het was een moeilijke week, een zware week. Het is slopend geweest. Dit doet veel pijn.”

De Jong sprak na het duel met Twente met de raad van commissarissen van PSV. ,,Ik ben 24 uur per dag voor de club aan het werk. Ze hebben mij alle steun gegeven”, aldus De Jong, die afsprak dat hij sowieso deze transferperiode af zou maken. Die transferperiode eindigt vrijdagavond. ,,We hebben het niet over de verdere toekomst gehad. Ik ga er rustig over nadenken. Het gaat om het clubbelang. Ik ben niet zo belangrijk. Wat er is gebeurd, is PSV-onwaardig. We hebben iedereen nodig om hier uit te komen.”