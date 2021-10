John de Wolf drie jaar langer bij Feyenoord: ‘Dit is mijn thuis’

De Wolf kan zich geen betere werkplek voorstellen, zegt hij op de website van Feyenoord. ,,Dit is mijn club, mijn thuis. Ik geniet er ongelofelijk van om elke dag op het veld te staan met de spelers van Feyenoord 1. We zijn hier aan iets moois bezig, een ontwikkeling waar ik veel vertrouwen in heb. Dus is het mooi dat de club met deze contractverlenging hetzelfde vertrouwen uitspreekt in mij als persoon en dat ik langer onderdeel blijf uitmaken van de Feyenoord-familie.”

Volgens technisch directeur Frank Arnesen is De Wolf als een ‘clubman in hart en nieren’ een belangrijke schakel in de technische staf. ,,Hij is van enorm veel toegevoegde waarde, zowel op het trainingsveld als in de kleedkamer. Logisch dus dat we hem langer aan ons willen binden.”