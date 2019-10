John de Wolf neemt met bekerzege afscheid van Spakenburg

WK in Brazilië Fiasco dreigt voor Oranje O17 na nieuwe domper

22:53 Oranje Onder 17 heeft op het WK een nieuwe bittere pil moeten slikken. De ploeg van Peter van der Veer, die voor niets minder dan de wereldtitel naar Brazilië was afgereisd, verloor ook z'n tweede groepsduel. Na Japan (3-0) was vanavond Senegal te sterk: 1-3. Oranje Onder17 heeft nu nog een waterkansje om de groepsfase te overleven. In het laatste duel speelt Europees kampioen Oranje later deze week tegen de VS.