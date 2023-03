John Heitinga had ‘een bloedhekel’ aan verliezen: ‘Dat zag je terug als hij meedeed bij partijtjes’

Jong Ajax laat weinig heel van NAC Breda, PEC Zwolle zet nieuwe stap richting kampioen­schap

In de Keuken Kampioen Divisie is NAC Breda tegen een bijzonder pijnlijke nederlaag aangelopen. Jong Ajax was met 2-6 veel te sterk voor de Bredanaren. De bezoekers stonden na vijftig minuten al met 0-5 voor.