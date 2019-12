Jol gaat Pardew en Powell helpen bij ADO als technisch adviseur

Mohammed Hamdi, algemeen directeur van ADO Den Haag, is verguld met de komst van Jol: ,,Martin is één van de meest vooraanstaande Nederlandse trainers. Hij is ook nog eens een Haags voetbalmonument. Het is fantastisch dat hij er, samen met Alan Pardew en de rest van de staf, alles aan wil doen om ADO Den Haag uit deze benarde positie te halen.” ADO Den Haag staat halverwege het seizoen zeventiende in de eredivisie. Dit seizoen degraderen de nummer 17 en 18 voor het eerst allebei rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Fons Groenendijk stapte begin deze maand op en twee weken later vertrokken ook manager voetbalzaken Jeffrey van As en adviseur Kees Jansma.



Hamdi vervolgt: ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat Alan en Martin die klus kunnen klaren. Samen hebben ze immers meer dan vijfhonderd wedstrijden aan ervaring als coach in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld. Martin kan, mede daardoor, de overgang van het Engelse naar het Nederlandse voetbal versoepelen voor Alan en Chris.”



Jol voegt daar aan toe: ,,Mohammed heeft me gevraagd om te helpen en daar sta ik uiteraard positief tegenover. Gezien de huidige situatie is het voor mij echt onmogelijk om dat niet te doen. ADO Den Haag kan nu alle steun gebruiken van iedereen die de club een warm hart toedraagt. Daarom ga ik in de komende tijd ook proberen een nog veel bredere basis te vinden van mensen die ADO Den Haag verder willen ondersteunen”, aldus Jol.