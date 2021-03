Jong Ajax blameert zich in eigen huis tegen hekkensluiter FC Den Bosch

Rel ettert voort bij Vitesse: rentree Bazoer laat op zich wachten

18:21 ARNHEM - De kwestie Riechedly Bazoer ettert voort bij Vitesse. De Arnhemse club biedt ‘nog geen uitsluitsel’ over de rentree van de spelmaker in de selectie. In het kamp van de sterspeler heerst onvrede.