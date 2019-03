Jong Ajax geeft het weg tegen Jong FC Utrecht, Almere City wint restant

Podcast | De vloek van Lasse Schöne belooft weinig goeds voor Ajax

20:14 Onze voetbalverslaggevers Sjoerd Mossou, Daniel Dwarswaard en Maarten Wijffels blikken vooruit op Ajax - PSV van komende zondag (16.45 uur) in de Johan Cruijff Arena. Ze bespreken de vloek van Lasse Schöne, de goede score van Mark van Bommel in Amsterdam en wanneer het seizoen geslaagd is voor beide clubs.