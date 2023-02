Jong Ajax houdt koploper PEC Zwolle met basisklant Brian Brobbey op gelijkspel, zege Willem II

Ajax komt maar niet uit de beladen schaduw van Marc Overmars: tuchtzaak loopt nog steeds

Een jaar na zijn vertrek wegens grensoverschrijdend gedrag worstelt Ajax nog met de erfenis van Marc Overmars, tegen wie nog altijd een tuchtrechtelijk onderzoek loopt. Het chagrijn over de zwakke prestaties op het veld sijpelt door in de discussie over een veilig werkklimaat.

4 februari