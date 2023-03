Jong Ajax laat weinig heel van NAC Breda, PEC Zwolle zet nieuwe stap richting kampioenschap

In de Keuken Kampioen Divisie is NAC Breda tegen een bijzonder pijnlijke nederlaag aangelopen. Jong Ajax, dat met verschillende eerste elftal spelers op bezoek kwam, was veel te sterk voor de Bredanaren. De jongelingen van Amsterdam scoorden vijf keer in vijftig minuten en deed het daarna rustig aan.

Jong Ajax liet er vanaf het eerste fluitsignaal geen gras over groeien. Via Donny Warmerdam werd de score snel geopend en daarna ging het van kwaad tot erger voor de pleog van Peter Hyballa, al na 21 minuten stond 0-3 op het scorebord. Uiteindelijk werd de avond steeds pijnlijker voor de thuisploeg door de 0-5 stand, en eindigde het duel, ondanks eretreffers, kansloos in 2-6. Jong Ajax wil het matige seizoen goed afsluiten terwijl NAC nog alle zeilen bij moet zetten voor de play-offs. De Bredanaren hebben zich echter verzekerd van een play-offticket als Almere het inhaalduel niet wint van Jong Utrecht. In dat geval zou De Parel van het Zuiden zich al kunnen focussen op de play-offs.

De Graafschap - PEC Zwolle

Promotie naar de eredivisie kan PEC Zwolle haast niet meer ontgaan, maar de titel in de KKD zou een welkome bonus zijn. Met een voorsprong van drie punten op achtervolger is dat ook zeker realistisch. De Graafschap moet daarentegen nog vol op jacht naar een play-offticket, via de ranglijst of de vierde periode. Vandaag zette PEC een nieuwe stap richting de titel door met 1-0 te winnen en raakten de play-offs verder uit zicht voor de Doetinchemmers.

Almere City FC - VVV-Venlo

Jarenlang spreekt Almere City FC stevige ambities uit, het wil dolgraag naar de eredivisie. Dit seizoen ziet het er goed uit voor Alex Pastoor en zijn mannen. Almere staat derde en mag nog altijd dromen van plek 2, hoewel de achterstand op Heracles best groot is. In de topper tegen nummer 4 VVV-Venlo was de enige profclub uit Flevoland te een maatje te klein voor de Limburgers: 1-3. Hierdoor kan Heracles verder uitlopen op Almere.

Volledig scherm Almere City FC - VVV Venlo. © Pro Shots / Ron Baltus

Roda JC - Jong AZ

De club AZ kent een topseizoen tot dusver. Het eerste elftal is nog actief in de Conference League en mag zelfs nog dromen van het landskampioenschap. AZ onder-19 staat in de kwartfinales van de Youth League en Jong AZ is vooralsnog het beste jeugdteam in de KKD. Roda JC daarentegen snakt naar promotie naar de eredivisie, maar weet dat dat met de huidige vorm heel lastig wordt. Vandaag doorbrak de ploeg van Edwin van de Graaf deze vorm door met 2-0 te winnen van de Alkmaarders.

Jong Utrecht - Jong PSV

De wedstrijd tussen de twee jong-teams leverde weinig spektakel op. De wedstrijd, die eindigde in 0-1, gaat net zo anoniem in de boeken als de rol die beide teams dit seizoen spelen.

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

