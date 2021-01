Jong AZ doet goede zaken met zege op concurrent Den Bosch

Voorzit­ters topama­teurs gokken op maart: ‘Misschien is een halve competitie nog mogelijk’

18:00 Voorzitter Ad Westerhof van de Amsterdamse amateurvoetbalclub AFC zit morgenavond niet in spanning voor de buis om aan te horen wat de gevolgen van de verdere coronamaatregelen zijn. ,,Ik weet zo’n beetje wat we kunnen verwachten. Niet veel goeds. Ze bouwen dat lekker op altijd met al die lekken. We zullen vermoedelijk nog niet het veld op mogen.”