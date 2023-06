Jong Oranje loopt zich stuk op gastland Georgië en sneuvelt in groepsfase EK

Commenta­tor Sierd de Vos niet veroor­deeld voor uitspraken over ‘lelijke knip­oog-Kro­aat’ Domagoj Vida

Sierd de Vos wordt niet veroordeeld voor zijn uitspraken over Domagoj Vida. De Kroatische verdediger had een rechtszaak aangespannen na uitingen van de populaire commentator in november 2021, maar de rechtbank heeft besloten De Vos niet te straffen.