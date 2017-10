Jong Oranje mag blijven hopen op EK na gelijkspel in Oekraïne

Bazoer en Ramselaar op de bank

In vergelijking met de thuiswedstrijd vrijdag tegen Letland (3-0) had bondscoach Art Langeler twee wijzigingen aangebracht in zijn basisteam. Riechedly Bazoer en Bart Ramselaar moesten hun plaats afstaan aan Guus Til en Pablo Rosario.



Jong Oranje werd in de eerste helft door Oekraïne teruggedrongen, maar was in de counter de gevaarlijkste ploeg. Veelbelovende acties van Steven Bergwijn en Kluivert op de vleugel stierven echter in schoonheid. De thuisploeg kwam goedkoop op voorsprong. Uit een hoekschop sloeg verdediger Denzel Dumfries de bal met twee handen weg. Kovalenko benutte het buitenkansje, 1-0.



Met Gervane Kastaneer voor Oussama Idrissi won Nederland na de pauze aan aanvalskracht. De invaller miste eerst nog een vrije schietkans, maar gaf tien minuten later een prima voorzet op Kluivert, die doeltreffend uithaalde: 1-1. In de slotfase ging van Jong Oranje, met ook Ramselaar nog als invaller, de meeste dreiging uit. De winnende treffer zat er echter niet in.