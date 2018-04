Jong PSV - Go Ahead bij 6-0 gestaakt vanwege onweer

Oranjevrouwen zetten reuzenstap richting WK

22:04 De voetbalsters van Oranje wonnen vanavond simpel van concurrent Ierland met 0-2. Het WK van volgend jaar is weer een stap dichterbij. Imponeren op een groot toernooi is precies wat deze succesvolle generatie nodig heeft om geen eendagsvlieg te blijken. Het momentum is er.