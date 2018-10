Jong PSV nipt te sterk voor Jong Ajax

Voor rust was het duel meer in evenwicht, waarbij Ajax via Teun Bijleveld de leiding nam. Hij schoot op goal en keeper Mike van de Meulenhof zag er daarbij niet goed uit. De Helmondse goalie herstelde zich in het verloop van de wedstrijd echter uitstekend en ranselde meerdere ballen uit het doel.

Jong PSV herstelde zich na de 0-1 goed en via een aanval over rechts kon Matthias Verreth in stelling worden gebracht. Amar Catic bediende hem en Verreth leek de bal niet goed te raken, maar werd getorpedeerd door doelman Dominik Kotarski. Scheidsrechter Van der Laan legde de bal op de stip en dat klusje was aan Ramon Pascal Lundqvist wel besteed: 1-1. Vlak na rust was het Joël Piroe die de 2-1 aantekende, na onder meer goed voorwerk van Matthias Verreth. De Belg gaf de assist en Piroe had zoals wel vaker het neusje voor de goal.

Onder druk