Jong Utrecht wint van Roda, FC Eindhoven maakt gehakt van hekkensluiter Dordrecht

Hake nam afgelopen zondag bij het eerst team de taken over van de naar Racing Genk vertrokken trainer John van den Brom. Plugboer zag zijn ploeg vlak voor rust op 1-0 komen via Othman Boussaid. Die kwam van rechts goed naar binnen en schoot raak in de verre hoek. In de tweede helft tikte Tim Pieters de 2-0 binnen na een fout van Xander Lambrix.