Jørgen Strand Larsen bezorgt Groningen tweede thuiszege met twee goals tegen Go Ahead

FC Groningen en Go Ahead Eagles begonnen allebei met 22 punten aan de wedstrijd in de 21ste speelronde. De ploeg van Danny Buijs klimt door de overwinning naar de tiende plaats, het team van Kees van Wonderen blijft dertiende.



Jørgen Strand Larsen opende al in de vierde minuut de score in de Euroborg, na een uitstekende aanval over de linkerkant via Laros Duarte en Bjorn Meijer. Een kwartier na rust kopte de Griekse aanvaller Giannis Botos, die direct na rust was ingevallen, de 1-1 binnen namens Go Ahead uit een voorzet van Ragnar Oratmangoen.

Volledig scherm © ANP

Lang konden de bezoekers uit Deventer niet van die gelijke stand genieten, want in de 69ste minuut maakte Jørgen Strand Larsen de 2-1. Hij controleerde een lange pass van Bart van Hintum uitstekend en schoot vanaf der rand van het strafschopgebied met rechts raak in de hoek. Hij vierde zijn treffer door zijn shirt uit te trekken, waarna hij een gele kaart kreeg van arbiter Alex Bos.

Buijs trakteerde zijn spits in de 89ste minuut op een welverdiende publiekswissel, waarna Groningen in de resterende vier minuten de 2-1 over de streep trok en de teruggekeerde supporters in de Euroborg een mooie middag bezorgden ondanks de barre weersomstandigheden.

Strand Larsen staat nu op twaalf goals dit seizoen, waarvan negen in de competitie en drie in de KNVB-beker. Vorig seizoen kwam hij tot negen keer in 32 wedstrijden.

FC Groningen-supporters lieten voor de wedstrijd merken de vanwege coronaregels geldende maximumcapaciteit van een derde niet voldoende te vinden. Volgens RTV Noord kwamen tientallen fans buiten het stadion bij elkaar voor het protest.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP

