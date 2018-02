Jørgensen heeft spijt: Dit zal niet meer gebeuren

Jørgensen moest tien minuten voor tijd bij een gelijke stand (0-0) plaatsmaken voor Robin van Persie. Hij ging met veel misbaar naar de kant. ,,Ja, ik was gefrustreerd", zegt de Deen op Feyenoord TV. ,,Het was een slechte wedstrijd van het team maar ook van mij persoonlijk. Ik was boos op mezelf en dan is het natuurlijk niet goed om je emoties te tonen. Ik heb inmiddels een gesprek gehad met de trainer en uitgelegd waarom ik op die manier reageerde. Het was niet correct tegenover de trainer en het team. Daar heb ik spijt van en het zal niet meer gebeuren.''



Jørgensen had de afgelopen maand zijn zinnen gezet op een transfer naar Newcastle United. Feyenoord wist echter geen overeenkomst te bereiken over een transfersom voor de spits.