Jørgensen traint weer mee, basisplaats nog te vroeg

,,Hij heeft dit seizoen vijf minuten meegedaan, het is onmogelijk voor hem om aan de wedstrijd te beginnen’’, zegt Van Bronckhorst.

Ook Yassin Ayoub hoeft nog niet op een plek in de basis te rekenen. De middenvelder doet het volgens Van Bronckhorst goed, maar er is voor de trainer geen enkele reden om Tonny Vilhena uit het elftal te halen. Vilhena was tegen AZ de beste speler aan de kant van Feyenoord. ,,Het zijn ook allebei linkspoten’’, zegt Van Bronckhorst. ,,Of hij dicht tegen een plek in de basis aan zit? We hebben hem er graag bij. Eventueel kunnen Vilhena en Ayoub ook samen op een middenveld spelen, dat heb ik ook al een keer gedaan. Vilhena stond voor een transfer, maar is toch gebleven. Daar ben ik blij mee.’’

Maar dat betekent dus dat Ayoub voorlopig nog geduld moet hebben, ook al omdat Vilhena vrijwel nooit geblesseerd is. Van Bronckhorst kan Jorgensen en Ayoub uiteraard wel laten invallen. Zijn wisselbeleid moet hij vaak na afloop uitleggen. ,,Dat ben ik inmiddels gewend’’, zegt hij. ,,Tegen AZ wisselde ik Van Persie voor Jorgensen. Dat was geen verdedigende wissel. Ik moet me daar dan voor verantwoorden.’’

Uitleggen

Geen verdedigende wissel, maar ook geen supergewaagde, vonden veel fans. Feyenoord ging dus niet alles of niets spelen in Alkmaar, met 1-1 op het scorebord. ,,AZ speelde in die fase met vijf middenvelders, ik wilde niet Van Persie en Jorgensen samen laten spelen. Dan was in mijn ogen de balans op het middenveld niet goed meer geweest. Ik denk daar met mijn assistenten goed over na. En ja, dan moet ik het uitleggen na afloop. Of verantwoorden. Maar dat is eigenlijk al sinds de start van mijn loopbaan als trainer hier zo. Wisselen is iets aparts. Je hoeft ook niet altijd te wisselen, vind ik.’’