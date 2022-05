José Mourinho constateert disbalans tussen AS Roma en Feyenoord: ‘Gelukkig staan de Albanese fans achter ons’

„Ik denk dat de Albanese supporters op onze hand zijn. Want Marash Kumbulla (Albanese speler van AS Roma, red.) is het enige raakvlak dat zij hebben met deze finale. Als Roma wint, dan zal een Albaniër de cup omhoog houden in zijn thuisland. Dat is meer dan genoeg om de fans meer achter ons te krijgen dan achter Feyenoord.”

Volgens Mourinho heeft AS Roma dat ook nodig, want Feyenoord zou momenteel in het voordeel zijn. „Dat zorgt voor meer balans, want die is er eigenlijk niet. Wij spelen vrijdag een andere finale tegen Torino en dan weer een belangrijke wedstrijd op woensdag. Dat terwijl Feyenoord lekker op trainingskamp is, ze topfit zijn en geen blessures hebben. Dus hopelijk geven de Albanese fans wat meer balans.”