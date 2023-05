Jubilaris Arne Slot nu ook kampioen als trainer, vier spelers al eens kampioen in het buitenland

• Feyenoord is voor de elfde keer kampioen van de eredivisie geworden. De Rotterdammers pakten eerder de hoofdprijs in 1961, 1962, 1965, 1969, 1971, 1974, 1984, 1993, 1999 en 2017. In totaal is Feyenoord nu 16 keer kampioen van Nederland geworden. Voor de invoering van de invoering van de Eredivisie (in 1956) werd de club al landskampioen in 1924, 1928, 1936, 1938 en 1940.

• Arne Slot was vandaag voor de honderdste keer trainer van Feyenoord, waar hij in de zomer van 2021 begon. Slot staat nu op 68 overwinningen, 19 gelijke spelen en 13 nederlagen als coach van Feyenoord. Het doelsaldo van 231 goals voor en 109 goals tegen is ook bijzonder knap. Bij AZ was Slot van juni 2019 tot december 2020 de hoofdtrainer. Bij de club uit Alkmaar won hij 32 van de 58 wedstrijden.

• De trainers die Feyenoord naar de titel in de Eredivisie leidden, waren in chronologische volgorde: George Sobotka, Franz Fuchs, Willy Kment, Ben Peeters, Ernst Happel, Wiel Coerver, Thijs Libregts, Willem van Hanegem, Leo Beenhakker, Giovanni van Bronckhorst en nu dus Arne Slot. Van Bronckhorst was in 2017 met zijn 42 jaar de jongste kampioenstrainer van Feyenoord, Slot wordt in september 45 jaar.

• In de eredivisie veroverde Feyenoord alleen in het seizoen 1998/1999 de landstitel met nog meerdere wedstrijden te gaan. Onder Beenhakker werd destijds al in speelronde 29 de titel binnengehaald. Op 25 april 1999 werd het toen 2-2 tegen NAC Breda door goals van Jon Dahl Tomasson en Julio Ricardo Cruz in de kampioenswedstrijd.

• Arne Slot heeft zijn eerste prijs als trainer te pakken nadat hij tien jaar geleden begon in de jeugdopleiding van PEC Zwolle, om in 2014 al aan de slag te gaan bij SC Cambuur. Na 58 wedstrijden als coach van AZ was Slot vandaag voor de honderste keer coach bij een officiële wedstrijd van Feyenoord. Als speler werd Slot al wel twee keer kampioen in de eerste divisie met PEC Zwolle in 2002 (Slot maakte het enige doelpunt in de kampioenswedstrijd tegen Excelsior) en in 2012 (als aanvoerder).

Volledig scherm Arne Slot met zijn ouders en broer Jakko na de titel met PEC Zwolle in 2012. © ANP / Ronald Bonestroo

• Justin Bijlow is de enige speler uit de huidige Feyenoord-selectie die deel uitmaakte van het team dat in 2016/2017 voor het laatst de landstitel veroverde. Bijlow kwam dat seizoen echter geen minuut in actie in de Eredivisie. Wel zat de doelman op de bank in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo (3-1) op 14 mei 2017. Naast Bijlow hebben enkel ook Oussama Idrissi (Ajax, 2020/2021) en Danilo (Ajax, 2021/2022) een Eredivisie-titel op hun palmares staan. Idrissi en Danilo kwamen evenmin in actie in de kampioenswedstrijd.

• Vier huidige Feyenoorders werden al eens landskampioen in het buitenland: Sebastian Szymanski (Polen, 2017 en 2018), Jacob Rasmussen (Noorwegen, 2017 en 2018), Dávid Hancko (Slowakije, 2017) en Santiago Giménez (Mexico, 2021).

• Quinten Timber (21) zag zijn tweelingbroer Jurriën Timber de voorbije twee seizoenen landskampioen worden met Ajax. In de jaren daarvoor werden de broers Luuk de Jong (2010, 2015, 2016 en 2018) of Siem de Jong (2011, 2012, 2013, 2014) in acht van de negen seizoenen kampioen van de eredivisie. Dat gebeurde dus niet in 2017, toen Feyenoord dus kampioen werd.

