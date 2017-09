Jupiler stopt na twaalf jaar als sponsor Eerste Divisie

De Coöperatie Eerste Divisie (CED) is inmiddels al begonnen met gesprekken met mogelijke opvolgers, zo bevestigt directeur Marc Boele op VI.nl. ,,We zagen dit wel een beetje aankomen. Eigenlijk zijn Jupiler en de CED tot de conclusie gekomen dat het goed is om verder te kijken na een mooie periode van samenwerking.''



De CED sluit niet uit dat volgend seizoen met meerdere geldschieters in zee wordt gegaan. ,,Veel zal ook afhangen wat een mogelijke nieuwe sponsor zelf wil. Tegenwoordig is het echt meer dan een bordje ophangen en een naampje voor de competitienaam plakken. Het is breder en groter, landelijk en lokaal interessant en de maatschappelijke component is belangrijk.''



Het is nog onduidelijk wanneer de Eerste Divisie de nieuwe hoofdsponsor(s) bekendmaakt.