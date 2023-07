Justin Bijlow neemt verantwoordelijkheid bij Feyenoord: ‘Sta nu wél open voor aanvoerderschap’

Met video Justin Bijlow laat niks los over link met Manchester United: ‘Uit respect voor Feyenoord’

Na het gewonnen oefenduel (2-0) met Club Brugge werd Feyenoord-keeper Justin Bijlow woensdag ook gevraagd naar het gegeven dat zijn naam onlangs met Manchester United in verband werd gebracht. ,,Uit respect voor Feyenoord wil ik niet over andere clubs praten en wil ik me focussen op wat er nu bij Feyenoord gebeurt.”