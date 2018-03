Justin Kluivert en Guus Til debuteren in Oranje

video Fan bestormt veld en geeft Ronaldo een kusje

22:23 Een opvallende onderbreking tijdens Portugal - Nederland vanavond in Stade de Genève in Zwitserland. Enkele Portugese fans betraden na een uur spelen het veld in een poging een selfie te maken met stervoetballer Cristiano Ronaldo. Een van de fans gaf de winnaar van de Gouden Bal zelfs een kusje.