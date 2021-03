Justin Kluivert houdt hoop: ‘We hebben het nog steeds in eigen hand’

,,Ik had wel het gevoel dat hij voetballend wat moeilijkheden had. Ik zag al dat de ingooi met een stuit op hem afkwam, vrij moeilijk. Ik dacht: als ik nu vol op hem af sprint en de aanname is verkeerd, dan zal zijn trap ook niet zo goed zijn. En gelukkig gebeurde wat ik dacht en mocht ik profiteren”, aldus Kluivert, die heel lang hoopte dat het de winnende treffer was. Jong Duitsland maakte echter in de 84ste minuut gelijk, waardoor een plaats in de kwartfinales voor Jong Oranje nog ver weg is.

Kluivert: ,,Het is jammer dat we niet hebben gewonnen natuurlijk, maar ik sta er heel positief in. We moeten winnen van Hongarije, dat staat vast. Ik kijk liever niet naar die andere wedstrijd. Stel dat één van die twee teams wint en wij doen dat ook, dan zijn we gewoon door. We hebben het nog steeds in eigen hand. Er is inderdaad één scenario dat je niet doorgaat, bij een 2-2 gelijkspel of hoger. Ik denk dat op een EK beide teams hun stinkende best zullen doen. Ze willen winnen en voor de eerste plaats gaan. Hopelijk kunnen we onze dromen verder beleven en doorgaan naar de volgende ronde.”