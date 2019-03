Justin Kluivert is in een wereld beland die haast te groot is om te bevatten

Compilatie met hoogtepun­ten moet Jordie van der Laan aan nieuwe profclub helpen

7:09 VELSEN-ZUID - Zijn avontuur in de eerste divisie bij Telstar is al na één jaar over. Maar daarmee hoeft de droom van Jordie van der Laan (25) nog niet voorbij te zijn. De spits uit Cuijk aast op een nieuwe profclub.