Juventus bereidt bod voor: De Ligt topprioriteit

Door Sjoerd Mossou en Daniël Dwarswaard



Afgelopen zomer al bezocht de Ajacied het hypermoderne trainingscomplex Juventus Center voor een rondleiding toen hij in juni met Oranje een oefeninterland speelde tegen Italië in Turijn. Het ontbreekt de spelers van Juve qua faciliteiten werkelijk aan niets.



Afgelopen december was De Ligt óók in de Italiaanse stad toen hij de prestigieuze Golden Boy Award kreeg uitgereikt voor grootste talent van Europa. De Ligt sprak toen ook met technisch directeur Pavel Nedved van Juventus. Oud-speler heeft een innige band met de invloedrijke agent Mino Raiola die de zakelijke belangen behartigt van De Ligt. Nedved behoorde als speler ook tot de ‘stal’ van Raiola. De Ligt wordt op voetbalgebied ook nog begeleid door oud-international Barry Hulshoff die hij als zijn voetbalvader ziet. Bij Juventus wordt De Ligt gezien als de ideale opvolger van de op leeftijd zijnde Giorgio Chiellini. De Ligt is de laatste maanden opnieuw uitvoerig gescout door de Italiaanse topclub.



De traditie schrijft voor dat clubs en zaakwaarnemers op de laatste dag van de Italiaanse transferperiode bij elkaar komen om de laatste deals te sluiten. Dit keer was gisteren het luxueuze Da Vinci hotel in Milaan daarvan het decor. Uiteraard ging het in het hotel ook over De Ligt. De Ajacied wordt ook begeerd door een imposant lijstje andere Europese topclubs zoals Manchester City, PSG en Bayern München.