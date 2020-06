Kalezic is terug in Limburg, nu als coach van MVV: ‘We zullen veel geduld van iedereen vragen’

Door Wilma Loop



Zijn ontslag bij Roda JC werkte hij zelf in de hand nadat hij de club in het eerste jaar na de terugkeer op het hoogste niveau (2015/2016) in veilige haven had geloodst. Zijn toenmalig technisch directeur Ton Caanen kreeg publiekelijk het verwijt dat geen verstand had van voetbal en dat ‘hij te lang autoverkoper was geweest’. De Zwitsers-Bosnische Kalezic forceerde daarmee bewust een breuk.

Zelfs nu nog herinnert hij zich die tijd in Kerkrade als een uitputtingsslag. Waar hij voor zijn gevoel vocht tegen een groep mensen die een andere koers wilden varen dan hij. Zijn volgende trainersjob koos hij in het buitenland. Niet om Nederland de rug toe te keren, maar omdat er een aantrekkelijke baan lonkte in Saoedi-Arabie. Daarna plakte hij er nog een jaar in Nieuw-Zeeland en Australië aan vast en Indonesië. En toen begon de heimwee naar zijn gezin in Waalwijk te knagen. Om het half jaar een paar weken bij elkaar zijn, bleek te weinig. Ook zijn vrouw en twee kinderen vonden het leven zonder man en vader steeds moeilijker worden.

De keuze voor MVV is daarmee deels verklaard. Wie Kalezic kent weet dat hij ambitieus is en graag voor de prijzen gaat. Daarbij bewandelt hij niet altijd de geijkte paden. Bij zijn laatste club PSM Makassar verving hij de aanvoerder door een jonge talentvolle speler en dat gold in dat land als een revolutie. ,,In Indonesië bepaalt de leeftijd de hiërarchie. Dus mijn keuze was zeker niet vanzelfsprekend.“

Ambitie is er in Maastricht, maar er heerst vooral realisme. Met een spelersbudget van om en nabij de 700.000 euro, weet de nieuwe trainer dat het behelpen is. Hij richt zich dan ook op de wederopbouw van de Maastrichtse club. ,,We zullen veel geduld van iedereen vragen,” zo liet hij vandaag tijdens zijn presentatie bij de club weten. ,,Dat geldt ook voor mij. Niet de resultaten staan voorop, maar het investeren in spelers. We gaan alles resetten en een gezond fundament bouwen. Ik noem het maar mijn project.”