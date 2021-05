Kampioen Ajax krijgt geen gewenste erehaag van Feyenoord

Ajax veroverde zondag de 35e landstitel met een zege op FC Emmen (4-0). In de voorgaande seizoenen werd de kersverse kampioen vlak voor de eerstvolgende wedstrijd vaak door de tegenstander met een erehaag gehuldigd. Al is het vormen van erehaag absoluut geen traditie in Nederland. ,,Maar ik ben daar niet zo veel mee bezig”, zei Ten Hag over de erehaag. ,,Ik laat het aan de tegenstander. We willen de wedstrijd gewoon winnen. We willen onze supporters een overwinning schenken.”