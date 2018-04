Kampioen van komen en gaan

Vitesse moet zich bewijzen tegen ‘kleintje’

26 april ARNHEM – Vitesse moet op jacht naar een plek in de play-offs afrekenen met een slechte balans. De Arnhemse club presteert dit jaar onder de maat tegen clubs uit het zogeheten rechterrijtje van de eredivisie. FC Twente is de hekkensluiter in Nederland. In GelreDome kan de club uit Enschede zondag degraderen.