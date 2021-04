Kampioenswedstrijd Ajax in lege Arena: ‘Beslissing niet uit te leggen’

Louis van Gaal mag tevreden zijn, vermoede­lijk is er in Nederland zelden beter gejuicht dan bij Willem II-RKC

28 april Columnist Sjoerd Mossou hoopt van ganser harte dat de politiek ook inziet dat we de komende weken in de stadions in het betaalde voetbal nog vier weken kunnen juichen. ‘Eenmaal binnen, juichten de mensen zoals ze zelden hadden gejuicht.’