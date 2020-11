Kan De Boer negatief record voorkomen tegen man in vorm Ramos?

StatistiekenNederland gaat vanavond in een vriendschappelijk duel met Spanje op zoek naar de eerste overwinning met Frank de Boer aan het roer. Nederland en Spanje staan in de Johan Cruijff Arena voor de dertiende keer tegenover elkaar. Van de vorige twaalf duels won Oranje er zes, Spanje was vijf keer de sterkste en één keer eindigde het duel onbeslist.

De bekendste editie tussen de twee landen vond tien jaar geleden plaats op het WK in Zuid-Afrika. Spanje verwoestte de Nederlandse droom door wereldkampioen te worden. Frank de Boer was die avond in Johannesburg als assistent van bondscoach Bert van Marwijk op de bank. Andrés Iniesta schoot in de 116de minuut van de verlenging hard raak waardoor Spanje wereldkampioen werd.

Volledig scherm Andres Iniesta is Rafael van der Vaart te snel af en scoort de winnende in de 116de minuut. © BSR Agency

Oranje revancheerde zich vier jaar later door op het WK in Brazilië in de groepsfase met 5-1 te winnen. Uitblinkers aan de kant van Nederland waren Robin van Persie, die opzien baarde met zijn bekende zweefkopbal en Arjen Robben, die de verdediging van Spanje zijn hielen liet zijn. Beiden scoorden twee keer.

De laatste ontmoeting tussen Nederland en Spanje was op 31 maart 2015. Onder leiding van de toenmalige bondscoach Guus Hiddink was Oranje in een oefenwedstrijd met 2-0 te sterk. Stefan de Vrij en Davy Klaassen maakten de doelpunten. Klaassen maakt nu, na een afwezigheid van drie jaar, zijn rentree bij het Nederlands elftal. Nederland won de laatste vier thuiswedstrijden tegen La Roja.

Volledig scherm Arjen Robben revancheert zich met twee goals tegenover Iker Casillas, de keeper die hem in 2010 nog met een teen afstopte. © BSR Agency

Ondanks deze goede statistieken biedt dit weinig houvast. Oranje won onder bondscoach Frank de Boer nog niet (twee keer gelijk, een keer verlies). Als Nederland vanavond niet wint wordt De Boer de eerste Nederlandse coach die geen van zijn eerste vier interlands winnend afsluit. Na gelijkenspelen tegen Italië en Bosnië en een verlies tegen Mexico deelt hij al de laagste plek met Bill Townley (1924) en Dick Advocaat (1992).

De Boer was overigens wel eens succesvol tegen Spanje. Hij scoorde namelijk in de gewonnen oefenwedstrijden in november 2000 (1-2) en maart 2002 (1-0).

Het zal voor Oranje een hele uitdaging worden om het team van aanvoerder Sergio Ramos te verslaan. De verdediger van Real Madrid scoorde tien keer in zijn laatste achttien interlands. Spanje verloor zijn laatste interland in de Nations League met 1-0 van Oekraïne. Hiervoor waren de Spanjaarden echter wel succesvol met een ongeslagen reeks van 15 wedstrijden (11 keer winst, vier keer gelijk).

Volledig scherm Oranje moet oppassen voor aanvoerder Sergio Ramos van Spanje. Hij scoorde tien keer in zijn laatste achttien wedstrijden voor Spanje. © EPA