Kan FC Emmen ook stunten tegen Sparta?

Derde doelman Leonard Nienhuis staat donderdag wederom onder de lat bij Sparta in de belangrijke eerste finalewedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie tegen FC Emmen. Roy Kortsmit en Jannik Huth, respectievelijk eerste en tweede keus, zijn nog altijd geblesseerd. Dat zei trainer Dick Advocaat in aanloop naar het treffen in Emmen.



Nienhuis keepte ook in de return van de vorige ronde tegen FC Dordrecht. Die wedstrijd op Het Kasteel eindigde in 2-2, nadat Sparta de uitwedstrijd met 2-1 had gewonnen.



Advocaat zei op Omroep Rijnmond dat de druk bij Sparta ligt, want die club strijdt tegen degradatie. ,,Wij moeten winnen om in de eredivisie te blijven. Voor FC Emmen zou promotie alleen maar geweldig zijn. Als Sparta degradeert dan zijn daar veel consequenties aan verbonden. Laten we hopen dat het niet gaat gebeuren. Voor de fans en iedereen'', aldus de ervaren Haagse coach.