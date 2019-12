Kan Feyenoord 2019 nog kleur geven met zege op PSV?

Door Mikos Gouka



Stel een supporter van Feyenoord de vraag wat in positieve zin nou écht is blijven hangen van het kalenderjaar 2019. Waar kon de trouwe Rotterdamse aanhang dit jaar nou echt op teren? Het antwoord zal zijn de 6-2 tegen Ajax, een duel uit januari. De 2-0 tegen FC Porto? Een mooie avond in de Kuip, maar bij de eindafrekening donderdag in Portugal bleek het nog nauwelijks iets waard.



Feyenoord zit in een fase dat elk positief tintje telt. Niet iets voor een topclub, maar misschien nog wel begrijpelijk ook. Want als je een aanhanger van Feyenoord vraagt wat er beklijft over 2019 in negatieve zin, dan kan er zomaar een opsomming volgen.

Inhaalslag

Weggestuurde en opgestapte beleidsbepalers en trainers dat kan worden bestempeld als een grote schoonmaak, geen enkele prijs, het tijdrovende en inmiddels ook geldverslindende stadiondossier dat maar weer eens een jaartje vertraging heeft opgelopen, diverse pijnlijke nederlagen bij laagvliegers in de eredivisie met vorig seizoen bij Excelsior en de 4-2 dit seizoen bij Fortuna Sittard als dieptepunten, het tranendal bij de jeugdopleiding.

Dit Feyenoord heeft op de valreep van het jaar echt nog een spetterende voorstelling nodig. En dat moet morgen in de Kuip gebeuren tegen PSV. ,,Wij zijn ook niet opeens Ajax’’, zegt Dick trainer Advocaat. En hij doelt op de uitwedstrijd in Porto waar Feyenoord vriend en vijand verbaasde door een 2-0 achterstand weg te poetsen en na rust brutaal op zoek te gaan naar de 3-3. ,,Ik vond het er van onze kant heel behoorlijk uitzien. Maar PSV is een andere wedstrijd, dat snap ik.’’

Maar eerlijk is eerlijk, onderaan de streep bleek Feyenoord in Europa gewoon de hekkensluiter in poule G, met slechts één winstpartij in zes wedstrijden. De competitie? Feyenoord staat slechts achtste en we zijn al bijna halverwege. Natuurlijk, Dick Advocaat is bezig aan een inhaalslag.



,,En PSV heeft snelle en handige voorhoedespelers’’, zegt Leroy Fer. ,,Tegen Porto vond ik ons in de tweede helft beter. Het gevoel uit die wedstrijd moeten we meenemen naar zondag.’’

Quote Als je thuis in de eigen Kuip tegen PSV mag spelen, krijg je toch vanzelf energie? Dick Advocaat Dat is echter nog maar de vraag, als de spelers vandaag echt in de spiegel kijken. Keeper Nick Marsman zal zich zondag toch echt moeten revancheren omdat hij er bij de in elk geval bij de 1-0 en gedeeltelijk bij de 3-2 van Porto allesbehalve goed uitzag.



Tyrell Malacia heeft hetzelfde omdat hij de tweede Portugese treffer zelf voor zijn rekening nam. Jens Toornstra leed gewoon teveel balverlies donderdagavond. Sam Larsson? Een treffer, maar verder toch nog altijd de speler die zichzelf in wedstrijden maar geen pijn lijkt te kunnen doen zoals ze in Heerenveen al voorspelden toen hij naar de Kuip verhuisde. Steven Berghuis bofte dan weer dat er geen VAR aanwezig was die hem zijn forse overtreding op Luis Diaz ongetwijfeld had aangerekend.

Maar Advocaat zal het er in elk geval tot de winterstop maar mee moeten doen. Nicolai Jørgensen zal morgen terugkeren in de basiself, maar doelman Kenneth Vermeer is er tegen de worstelende Eindhovenaren waarschijnlijk nog niet bij. Net als Ridgeciano Haps, Sven van Beek, Rick Karsdorp en Edgar Ié. ,,Als je thuis in de eigen Kuip tegen PSV mag spelen, krijg je toch vanzelf energie?’’, zegt Advocaat.

Feyenoord was vorig seizoen opvallend genoeg de beste ploeg in de onderlinge ontmoetingen met Ajax en PSV. De Rotterdammers wonnen sinds 2010 sowieso maar liefst zeven keer in eigen huis van PSV.

Maar dit is wel een moment voor de club. Om het meer dan fletse kalenderjaar nog een klein beetje kleur te geven en om de jacht op plek drie echt kracht bij te zetten. Maar ook voor de spelers. In de Kuip zijn ze niet zo van het doorselecteren, maar voor veel spelers mag duidelijk zijn dat het na de veranderingen in de directie en de technische staf toch echt dit keer de spelersgroep is die aan de beurt is als er mensen om kwaliteitsredenen uit de Kuip moeten verdwijnen.