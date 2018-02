Kan PEC zich oprichten tegen Heerenveen na drie nederlagen op rij?

Vitesse zet in op straf­ver­min­de­ring Matavz

8:00 ARNHEM - Tim Matavz zit in de beklaagdenbank van de KNVB. De spits van Vitesse hangt een fikse schorsing boven het hoofd, na onsportief gedrag tegen Heerenveen. Vijf vragen over de zitting deze dinsdagavond in Zeist.