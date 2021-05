Kan RKC stunten tegen AZ en stap richting veilige haven zetten?

EK: Johan Cruijff Arena met 40.000 fans gloort voor Oranje

28 april Het Nederlands elftal kan tijdens de poulewedstrijden van het EK in Amsterdam spelen voor een voor driekwart gevulde Johan Cruijff Arena. Dit is de uitkomst van een onderzoek van Fieldlab Evenementen. ,,Ook in de strenge, lastige coronasituatie zou dat op een veilige manier kunnen”, stelt Tim Boersma van Fieldlab.