Kan Ronald Koeman zijn debuutwedstrijd wél winnen?

Door Rik Spekenbrink Het is maar een oefenpotje tegen Engeland, maar gevoelsmatig maakt het wel degelijk uit of Ronald Koeman een goed resultaat behaalt met Oranje. Bij winst zal het sentiment optimistisch zijn; een frisse start van een sterk vernieuwde ploeg, tegen een sterke opponent. Als Nederland verliest kan de teneur heel anders zijn; andere poppetjes, maar er is niets veranderd. De afgelopen 30 jaar wonnen alleen Thijs Libregts en Frank Rijkaard bij hun debuut. Tenminste, als gekeken wordt naar de eerste termijn van de Nederlandse bondscoaches sinds 1988. Guus Hiddink en Dick Advocaat wonnen bij hun respectievelijk tweede en derde dienstverband wel hun eerste duel. Maar met San Marino en Luxemburg kon dat ook bijna niet anders.

Diezelfde Rijkaard begon zijn bondscoachschap in 1998 met een oefenwedstrijd tegen Peru. In Eindhoven werd het 2-0 door doelpunten van Jaap Stam en Peter van Vossen. Maar daarna slaagde het Oranje van Rijkaard er elf wedstrijden op een rij niet in om te winnen, heel 1999 bleef zonder zege.



Het EK in eigen land, waarvoor Nederland zich niet hoefde te kwalificeren, verliep wel succesvol. De halve finale was het eindstation, na de nederlaag tegen Italië stapte Rijkaard op.