Kansenregen, topvorm Til, dubbele stormram en haasje Lang: hier moeten we op letten bij Oranje

Oranje speelt twee duels die op papier al zijn gewonnen, maar Van Gaal is op zijn hoede

8:14 Oranje speelt deze interlandweek twee wedstrijden die het op papier al heeft gewonnen. Maar in de praktijk moet het nog wel ‘even’ gebeuren. Letland-uit voltrekt zich vanavond in een decor dat verslapping wellicht in de hand werkt.