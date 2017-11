Karrenvracht aan tegengoals deert PSV niet, ploeg scoort er altijd eentje meer

Na afloop van de zaterdag met 3-2 gewonnen thuiswedstrijd van AZ tegen Willem II ging het vooral over Wout Weghorst. De spits van de Alkmaarders maakte een doelpunt, gaf een assist én werd uiteindelijk met rood uit het veld gestuurd. Een zeldzame combinatie, want de laatste keer dat dit een speler overkwam was op 8 februari 2009. PSV’er Ola Toivonen moest toen uit tegen FC Volendam (3-5 zege) met rood naar de kant nadat hij even daarvoor had gescoord en een voorzet had gegeven.



De kaartenlast van Weghorst is -zeker voor een spits- opvallend te noemen. Sinds hij in de zomer van 2016 de overstap maakte van Heracles Almelo naar AZ, kreeg Weghorst bij de Alkmaarders meer kaarten dan iedere andere speler. De teller staat nu al op negen gele en één rode prent.



Guus Til en Alireza Jahanbakhsh waren zaterdag de andere Alkmaarse doelpuntenmakers. Voor de 19-jarige Til was het al zijn zevende eredivisiegoal, waarmee hij na Adam Maher (12) en John Metgod (11) de op twee na meest scorende tiener ooit is voor AZ. Jahanbakhsh is eveneens bezig aan een fraaie reeks. In zijn laatste vier competitieduels was de Iraniër goed voor drie goals en vier assists.